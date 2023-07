Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23

Sanepid ostrzega w sprawie ptasiej grypy. Na co uważać?

Jak podkreślają naukowcy z GIS ryzyko zakażenia się kocią grypą przez człowieka jest znikome, aczkolwiek należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. W przypadku wystąpienia u czworonoga jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii. Uważać należy także na to co dajemy kotu do jedzenia, zwłaszcza gdy w składzie karmy jest drób.

