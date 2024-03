Kolejny defibrylator AED w gminie Miastko. Może uratować życie

Kolejny defibrylator zewnętrzny (AED) pojawił się w gminie Miastko. Tym razem urządzenie zostało zamontowane przy wejściu do Urzędu Miejskiego. W planach są kolejne montaże.

Defibrylator AED może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Działa poprzez dostarczenie kontrolowanego impulsu elektrycznego, przywracając regularne rytm pracy mięśnia sercowego.

Jak go używać? To naprawdę proste. Po pierwsze, zadzwoń na numer alarmowy. Następnie podłącz elektrody do ciała poszkodowanego zgodnie z instrukcjami. Urządzenie jest w pełni bezpieczne i łatwe w obsłudze.

- Szeroka dostępność defibrylatorów AED to dzisiaj absolutna podstawa standardów bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy uratować niejedno życie i dać ratownikom czas na dotarcie do pacjenta - komentuje Witold Zajst, burmistrz Miastka.

Według szacunków w Polsce zamontowanych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy automatycznych defibrylatorów. Niestety, nie ma dokładnych aktualnych danych, bo nie ma obowiązku przekazywania informacji w jedno miejsce (np. do resortu zdrowia) o montażu nowych publicznych urządzeń. A takie urządzenia kupują m.in. gminy, markety, zakłady pracy, różne instytucje, także prywatne osoby (montują je na ogrodzeniach swoich posesji). W ubiegłym roku aparat AED zamontowało Nadleśnictwo Dretyń (gmina Miastko). Aparat jest dostępny dla każdego. Prowadzą do niego strzałki i oznaczenia.