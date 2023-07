Kolejny wypadek na drodze krajowej w kierunku Lęborka. Poszkodowana odwieziona na SOR

- Dzisiaj około godziny 12.10 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 6 w miejscowości Nowa Dąbrowa. Na miejsce od razu pojechali policjanci, którzy ustalili wstępnie, że jadący w stronę Słupska 55-letni kierowca citroena, nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim samochodu i - aby uniknąć zderzenia - zjechał do przydrożnego rowu - informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Sezon wakacyjny to zdecydowanie większy ruch na drogach województwa pomorskiego. Niestety, nie ma dnia bez wypadku. Wczoraj do wypadku doszło w centrum miasta w Słupsku - w tym przypadku sprawcą był pijany kierowca BMW, a jego ofiarami para młodych ludzi na motocyklu. Oboje maja po 22 lata. Przebywają w szpitalu. W weekend do dwóch wypadków doszło na drodze ze Słupska do Bierkowa. Kolejne to wypadki w Ustce i w Zimowiskach. W wielu przypadkach zawiniła nadmierna prędkość i brak ostrożności. Tych zdarzeń można było uniknąć.