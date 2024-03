Kolorowy Bytów. Światowy Dzień Chorób Rzadkich (ZDJĘCIA)

Bytów przyłączył się do akcji. W dniu 29. lutego podświetlone zostaną budynek Urzędu Miejskiego oraz zabytkowy most kolejowy nad rzeką Borują.

Ostatniego lutego budynki na całym świecie rozświetlą się na zielono, niebiesko i różowo, bo te kolory symbolizują choroby rzadkie. Świecąc nimi 29. lutego solidaryzujemy się z osobami, które zmagają się z chorobami trudniejszymi, bo mało poznanymi. Akcja odbywa się od kilku lat pod patronatem EURORDIS - European Organisation for Rare Diseases i z każdym rokiem zatacza coraz szersze kręgi w wielu miastach na świecie.

Jakie to choroby?

Choroby rzadkie to całe spektrum różnorodnych, przewlekłych chorób, najczęściej o podłożu genetycznym i ciężkim przebiegu, których wspólnym mianownikiem jest ich bardzo niska częstość występowania. Chorobę uznaje się za rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 1 osobę na 2 tysiące. Choroby występujące z częstością 1 na 50 tysięcy lub mniejszą, to choroby ultrarzadkie. Ponad 300 milionów na świecie żyje z chorobą rzadką, 3 miliony osób w Polsce - to 5 procent społeczeństwa. Dla większości chorób brakuje leczenia a leki, jeśli są, są niestety zazwyczaj bardzo drogie. Brakuje wiedzy, a tym samym specjalistów, którzy mogliby skutecznie pomagać chorym.