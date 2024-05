Koncert Finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024” w szkole muzycznej w Słupsku

Koncert finałowy Dziecięcego Festiwalu Piosenki Ludowej „Mazanki 2024” był nie tylko okazją do prezentacji talentów najmłodszych przy akompaniamencie kapeli muzycznej, ale także do promocji polskiej kultury ludowej i tradycji. Dzieci pokazały że warto pielęgnować dziedzictwo naszych przodków i czerpać z niego inspiracje do tworzenia własnej sztuki.

Najmłodszym wokalistom towarzyszył zespół muzyków złożonych z nauczycieli oraz uczniów słupskiej szkoły muzycznej w składzie: Jarosław Nyc kierownik artystyczny, nauczyciel klarnetu i saksofonu, Zenon Terefenko – akordeon, Wiesław Helinski- tamburyn, Piotr Mach – skrzypce, Karol Sochaczewski – drums, Antoni Weisbrot – bęben , Rodion Salivon – klarnet, Michalina Bożek- skrzypce , Mischel Tomaszewska- skrzypce, Borys Hubiak- skrzypce, Anu Tomaszewska – grzechotki. Aranżacji wszystkich utworów dokonał Jarosław Nyc.

Występy młodych wokalistów oceniało jury w składzie: Lilianna Zdolińska, Agnieszka Siepietowska i Jarosław Madejski. Po zakończeniu wszystkich występów jury ogłosiło wyniki i wręczyło nagrody najlepszym uczestnikom koncertu finałowego.