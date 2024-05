Wyjątkowe książki sensoryczne trafiły do słupskich przedszkolaków. W projekcie uczestniczyło ponad 600 uczniów [ZDJĘCIA]

Akcja „Książka Słuch-Dotyk - Słupska Książka Sensoryczna” zrzeszyła wielu cenionych artystów z regionu. W projekt zaangażowali się m.in. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, Szkoły Podstawowej nr 3, nauczyciele MDK, instruktorzy SOK, bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej, nauczyciele z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, terapeuci z Oddziału Dziennego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego w Słupsku, V Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Informatycznych.

Akcja rozrosła się do wielkich rozmiarów – czuwało nad nią 16 instruktorów, a w tworzenie dotykowych książek sensorycznych zaangażowało się 613 uczniów. Albumy mają stanowić niezbędną pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami.

- Dzieci będą korzystać z książek za pomocą zmysłu dotyku. Strony mają różne faktury – są kamienie, muszle, trawa, gąbka, filc. Nauczyciel będzie czytał dzieciom bajkę, a dzieci za pomocą dotyku będą doświadczać tego, czego słuchają – mówi w rozmowie z „Głosem” Marta Andrzejewska, pomysłodawczyni i koordynatorka akcji. - Czcionka książek jest specjalnie dobrana po to, aby dzieci niedowidzące mogły zobaczyć litery – to bardzo duża czcionka. Dbaliśmy o to, żeby to były prace bardzo kontrastowe. Jeżeli tło jest jasne, to detale są ciemniejsze. Tak samo jest z literami – tłumaczy.