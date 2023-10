Koszykówka. Grała młodzież Czarnych Słupsk. Wysoka wygrana Energa Frages Słupsk

Młodzi zawodnicy rozpoczęli mecz z ogromnym zaangażowaniem i determinacją, co zaowocowało błyskawicznym prowadzeniem 9-0. Silna obrona oraz szybkie ataki pozwoliły nam utrzymywać prowadzenie, a do połowy wynik wynosił 56-24 na naszą korzyść.

Trzecia kwarta okazała się jednak nieco bardziej wymagająca, kiedy to gospodarze z AK Trefl Sopot 2 zdołali zdobyć 21 punktów. Niemniej jednak, słupska drużyna szybko wróciła do rytmu i kontrolowała przebieg meczu. To zwycięstwo to efekt solidnej współpracy i umiejętności naszych zawodników, którym nie brakło determinacji do walki. Warto także podkreślić osiągnięcia najlepszych strzelców w tym spotkaniu. Michał Kozioł popisał się zdobywając 32 punkty, podczas gdy Nikodem Oleksy dorzucił 31 punktów. Paweł Stanisław również zapisuje się w statystykach, zdobywając 11 punktów. Co istotne, każdy zawodnik w naszym zespole przyczynił się do zdobycia punktów, co podkreśla zespołową grę i równą dystrybucję ataku.

Energa MJMS Słupsk 82-57 Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk II

Mecz rozpoczął się od zdecydowanego przewagi Energa MJMS Słupsk, a zawodnicy prezentowali doskonałą grę zarówno w ataku, jak i w obronie. Ich wysoka jakość gry pozwoliła im zbudować znaczącą przewagę. Zawodnicy zachowali kontrolę nad meczem, a ich zdolności koszykarskie i zaangażowanie były kluczowymi czynnikami przynoszącymi sukces. To zwycięstwo jest znaczącym osiągnięciem drużyny i podkreśla wysoki poziom umiejętności oraz współpracy w zespole. Każdy gracz wniósł swoją cegiełkę do tego sukcesu, co podkreśla zespołową grę Energa MJMS Słupsk