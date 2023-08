Kto znalazł się na listach wyborczych PiS? Znamy "jedynki" z naszego regionu

W warszawskiej siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej lider PiS zaprezentował liderów list wyborczych do Sejmu KW Prawo i Sprawiedliwość.

"Najistotniejsza wiadomość to jest to, że mamy listy. Była to długa praca, niełatwa, bo kandydatów przede wszystkim na te najwyższe miejsca, a jeszcze bardziej na jedynki było wielu. (...) Wydaje nam się, że jest to wybór najlepszy z możliwych" - powiedział prezes PiS.

Dodał, że na pierwszych miejscach znalazły się osoby o różnych życiorysach, różnym wieku i z różnych grup społecznych.

"Jesteśmy partią, można powiedzieć polską. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa, reprezentujemy także pewna wspólną (...) ideę. Ideę budowy w Polsce ustroju i efektywnego, takiego, który będzie zapewniał naszej ojczyźnie szybki rozwój, szybkie dogonienie zamożnych państw Europy zachodniej (...), a z drugiej strony ustroju sprawiedliwego" - podkreślił Kaczyński.