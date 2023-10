Ktoś zakosił kosiarkę do murawy ze stadionu Gryfa Słupsk. Wszyscy szukają złodzieja z filmiku

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (27-28 października). Na monitoringu widać, jak mężczyzna wypycha kosiarkę z terenu stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku.

- To sprzęt zakupiony trzy lata temu za publiczne pieniądze, dlatego apelujemy o pomoc, aby szukali wszyscy. Zapłaciliśmy za niego wówczas 45 tys. złotych, dziś wartość na pewno jest wyższa. To wysoki model kosiarki, raczej nie do przydomowego ogródka. Sprzęt jest nam niezbędny do regularnej pielęgnacji boiska. Dlatego apelujemy nie tylko do kibiców Gryfa, ale do wszystkich - jeśli ktokolwiek ma informacje na temat skradzionego sprzętu, prosimy o kontakt mówi Agnieszka Klimczak, dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

Kradzież zgłoszono policji.

- W sobotę rano otrzymaliśmy zgłoszenie o włamaniu i kradzieży kosiarki z kontenerów znajdujących się na stadionie przy ul. Zielonej w Słupsku. Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady. Mundurowi na podstawie zebranych informacji ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Jeżeli ktoś z Państwa ma wiedzę na temat okoliczności popełnienia tego przestępstwa proszony jest o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 74 20 645, 47 74 20 111 lub numerem alarmowym 112 - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Skradziony model to Husqvarna Rider RC 318T.