Kubuś ma nawet sto ataków padaczki dziennie. Ratunkiem jest kosztowna operacja wycięcia nerwu w mózgu

Kubuś z Lęborka urodził się zdrowy. Pierwsze niepokojące objawy pojawiły się w wieku dwóch lat.

- Kubusiowi zaczęła drżeć rączka. Potem obie. A potem były to już ataki całego ciała. Lekarze zdiagnozowali padaczkę.

Przyczyną jest źle ułożony nerw w mózgu. Ratunkiem dla Kubusia jest kosztowna i ryzykowna operacja wycięcia nerwu – mówi Dominika Graffke, mama chłopca.

Kubuś – mimo swojej choroby – chodził do przedszkola, a teraz rozpocznie naukę w szkolnej zerówce.

- Bardzo się o niego boję, ale wiem, że nie mogę zamknąć Kubusia w domu. Nauczycielki w przedszkolu wiedziały, co maja robić, kiedy następuje atak. Teraz też tłumaczyłam nauczycielce w szkole, jak powinna postępować. Sądni, kiedy ataków nie ma w ogóle. A są też takie, że że jest ich 20, 30, nawet sto. Wtedy nauczycielki z przedszkola dzwoniły do mnie, aby Kubusia zabrac do domu – mówi pani Dominika.