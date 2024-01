Kultowe seriale z lat 90. Co śmieszyło Polaków? Lista polskich seriali komediowych 08.12.2024

W latach 90. powstało wiele kultowych seriali. Niektóre z nich do dzisiaj cieszą się olbrzymią popularnością. Koniec PRLu spowodował ogromną zmianę, która nie ominęła także polskiej telewizji i filmu. Zniknęła cenzura, a na polskie ekrany trafiało co raz więcej zachodnich produkcji. Lata 90. przyniosły wiele ciekawych i zabawnych seriali.

Lata 90. to czas powstania wielu serialowych komedii, które często w zabawny sposób przedstawiały przemiany w ówczesnej Polsce. Do takich produkcji można zaliczyć m. in. "Tygrysy Europy", "Miodowe lata", "Czterdziestolatek. 20 lat później" czy emitowany do niedawna serial "Świat według Kiepskich".

Seriale komediowe z lat 90.

Kultowych seriali z lat 90. można by wymieniać bez końca. Co prawda nie wszystkie mogły się poszczycić najlepszą jakością, a jednak miały w sobie coś takiego, że i tak wracaliśmy do nich regularnie. Najczęściej o jakości serialu przesądzał po prostu scenariusz i charakterystyczne postacie.

Seriale zagraniczne - popularne również w Polsce