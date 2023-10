Kuźnia końskich talentów. Borys z tytułem championa (WIDEO)

Witold Świątek Brzeziński z Brzeźna Szlacheckiego w gminie Lipnica gospodarstwo rolne i hodowlę koni prowadzi od wielu lat. "Gospodarkę" objął po swoich rodzicach. Pracuje na ponad dwustu hektarach. Prawdziwym oczkiem w głowie gospodarza są konie. W tej chwili ma ich ponad 20. Każdego niemal roku z gospodarstwa pana Witolda wychodzą "gwiazdy". W tym roku roczny ogier Borys na ogólnopolskiej wystawie koni zimnokrwistych w Kętrzynie zdobył tytuł championa w swojej kategorii. To najważniejsze wydarzenie w ciągu roku dla hodowców koni, dla których jest to forma promocji, pochwalenia się, czy zareklamowania koni oraz okazja do sprzedaży.