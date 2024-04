„Słupsk - Sezon Zbyszka Suligi” - maryniści zapraszają na wernisaż wystawy w Ustce

Kuratorem wystawy jest Przemysław Mirecki, prezes Stowarzyszenia Marynistów Polskich Oddziału im. Zbyszka Suligi w Słupsku. Ekspozycja przy ul. Zaruskiego 1a będzie czynna do 12 maja. Wstęp na wernisaż bezpłatny, potem wstęp do galerii biletowany.

O wystawie

Mówi Przemysław Mirecki: - Prace autorstwa Zbyszka Suligi, które możecie Państwo zobaczyć, były już prezentowane w innych galeriach. To nie jest ich premierowy pokaz. Ale jest to pierwsza wystawa zorganizowana przez nas - przyjaciół i rodzinę Zbyszka - pod jego nieobecność. Zbyszek Suliga odszedł latem 2022 roku. Za wcześnie.

Zdjęcia zostały wykonane techniką cyfrową i otworkową. To dwa bieguny historii fotografii. Z jednej strony camera obscura, film światłoczuły i klasyczna ciemnia. Z drugiej elektroniczny element światłoczuły i obróbka w "ciemni cyfrowej". Nieczęsto zdarza się, że możemy porównać zdjęcia tych samych obiektów, tych samych miejsc wykonanych przez tego samego artystę, przy pomocy tak skrajnie różnych narzędzi. Mając tego świadomość, pewnie odruchowo będziemy szukać różnic i podobieństw. Jednak nie chodzi o technikalia, a o... drugą część zdania pozostawiamy w gestii odbiorców. Autor fotografii dał nam taką sposobność, ponieważ doskonale posługiwał się każdym z tych aparatów.

Dlaczego z bogatego dorobku artysty wybraliśmy właśnie te zdjęcia? Słupsk był bliski sercu Zbyszka. Tutaj miał rodzinę, tutaj pracował, w Słupsku i okolicach mieszka wiele osób, które inspirował i uczył.

Wystawa miała już inny tytuł, ale ta prezentacja - jak wspomniałem na wstępie - jest wyjątkowa. Zastanawiając się nad tym, jak ją nazwać, sięgnęliśmy do dorobku Zbyszka. Zapoczątkował on cykliczne ekspozycje prac: „Ustka – zapis posezonowy”, "Łeba – zapis posezonowy”, "Jarosławiec – zapis posezonowy”. Nasze dzisiejsze zaproszenie, to są działania posezonowe. Chcieliśmy przypomnieć, jak wyglądał Słupsk podczas sezonu Zbyszka Suligi.