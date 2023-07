Lębork zaprasza na XXI Bieg Uliczny św. Jakuba

Start ostry biegu nastąpi o godz. 16 przy ul. Armii Krajowej, tuż przed skrzyżowaniem z ul. Czołgistów. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Zapisy przyjmowane są elektronicznie do 18 lipca lub osobiście w biurze zawodów w dniu 22 lipca. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie internetowej www.csir.lebork.pl. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma pamiątkowy medal, który będzie dowodem na pokonanie tego wyjątkowego wyzwania.

Opłata startowa wynosi: 50 zł - pod warunkiem dokonania wpłaty poprzez system elektronicznych opłat podczas rejestracji do dnia 18.07 do godz. 23:59. 10 zł - dla mieszkańców powiatu lęborskiego pod warunkiem dokonania poprzez system elektronicznych opłat podczas rejestracji do dnia 18.07 do godz. 23.59. 100 zł - w dniu imprezy w biurze zawodów w dniu 22.07 20 zł - dla mieszkańców powiatu lęborskiego w dniu imprezy w biurze zawodów w dniu 22.07. Zawodnicy i zawodniczki poniżej 18. roku życia z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty startowej (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość).