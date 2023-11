Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku działa już 30 lat. Szkoła świętowała jubileusz [ZDJĘCIA]

Na imprezę zorganizowaną w siedzibie szkoły przy ul. Grottgera w Słupsku zaproszono władze miasta, przedstawicieli służb mundurowych, nauczycieli i uczniów. Wydarzenie rozpoczęły podziękowania skierowane do pracowników szkoły, a następnie uroczystość umiliły zebranym występy artystyczne – nie tylko uczniów, ale też gości z pobliskiej Szkoły Muzycznej. Obecni na wydarzeniu mieli także możliwość przejrzenia szkolnych kronik i archiwalnych zdjęć.

- To bardzo ważne święto. Wszyscy się radujemy, wszyscy się cieszymy. 30 lat za nami – połowa mojego życia! - nie kryła radości w rozmowie z „Głosem” dyrektor LO im. Wacława Sierpińskiego, Jolanta Węgielnik.

Głos podczas oficjalnej uroczystości zabrała także prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

- W latach 90. my od was, od szkół niepublicznych, uczyliśmy się nowych rzeczy. Szkoła publiczna zawsze miała określony program, który musieliśmy w sposób żelazny, konsekwentny realizować. Szkoły niepubliczne miały możliwość realizowania swoich własnych programów – to było niesamowite, nowatorskie i inspirujące. Naprawdę, macie swoją historię, historię w słupskiej edukacji – mówiła prezydent.