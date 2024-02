Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach

Prezentujemy galerię koloryzowanych zdjęć ulicy Wojska Polskiego. Zdjęcia pochodzą głównie z lat 70., 80. i 90-tych, choć w galerii zdjęć znajdziecie i starsze. Dla porównania dodaliśmy także zdjęcia wykonane w czerni i bieli.

Ulica Wojska Polskiego w Słupsku to bez wątpienia jedna z najważniejszych ulic w całej historii miasta. Ta droga przywiodła Słupsk z pozostałości epoki średniowiecza do okna na świat, którym półtora wieku temu stała się kolej żelazna. Dotarła do Słupska od zachodu, ale pomiędzy stacją kolejową a ówczesnymi granicami miasta rozpościerały się mokradła.

Ta aleja liczy 54 ponumerowane posesje po prawej i lewej stronie, przy czym niektóre budowle mają numerację cyfrowo - literową, więc faktycznie zabudowa jest większa. Początek alei znajduje się przy Rondzie Solidarności u zbiegu z al. Sienkiewicza - według numeracji prawostronnej, narastającej w kierunku dworca PKP.