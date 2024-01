Lód sparaliżował cały region. Śliski czwartek na drogach Słupska i powiatu

Po raz kolejny natura zwyciężyła cywilizację. Warunki drogowe i kolejowe w regionie słupskim po nocy ze środy na czwartek już z samego rana zapowiadały się nieciekawie. Były przerwy w dostawie prądu. Nie kursowały pociągi. Marznący deszcz sparaliżował kilka ważnych linii kolejowych, a najdłużej trwały prace naprawcze na trasie Słupsk-Ustka. Pociągi stały w polu. W powiecie słupskim doszło do jednego wypadku drogowego, po którym pasażerka trafiła do szpitala oraz kilu groźnych kolizji, po których auta nie nadawały się do dalszej jazdy.

Przymarzało dosłownie wszystko do wszystkiego. Nawet otwarcie furtki na posesji było problemem. Kierowcy poświęcili w czwartek najwięcej czasu na skrobanie aut. Szczęśliwy ten, kto nie spóźnił się do pracy. Nie lada sztuką było zahamować samochód na ślizgawkach, w które przeobraziły się jezdnie. Ciężarówki nie miały szans, by wjechać pod górkę. Piesi przewracali się na chodnikach. Policja apelowała o zachowanie ostrożności, ale mimo skupienia całej uwagi na warunkach atmosferycznych nie udało się uniknąć lodowych korków. Nawet w mniejszych miejscowościach podczas szczytu samochody poruszały z prędkością rowerzysty, a nawet pieszych.