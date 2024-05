Majówka w Ustce rozpoczęta. Kwiaty, miody i stragany różności

Trudno już zliczyć pierwszomajowe kiermasze, które odbywają się od co najmniej dwóch dziesięcioleci na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce. W tym roku – w nieco skromniejszym wydaniu – ale jest w czym wybierać. Stoiska, które od lat pojawiają się na majówce, i tym razem nie zawiodły. Sadzonki i cebule kwiatów, warzyw, przyprawy, pyszne miody i kuchnia zachęcają do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Mimo że większość turystów wybiera plażowanie, na kiermaszu również pojawiają się przyjezdni. Stoiskami z roślinami są zainteresowane zwłaszcza panie, które dopytują o nazwy poszczególnych gatunków i odmian i o to, czy rośliny nadają się do uprawy na balkonie.

Ceny? Nieznacznie poszły w górę w porównaniu do ubiegłego roku, ale chętnych do urządzania działek, ogrodów i balkonów, jak również do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi nie brakuje. A dzieciaki mogą wyszaleć się na placu zabaw i na dmuchańcach.