Mammografia na NFZ już od 45. roku życia. Zapisz się na badanie już dzisiaj Magdalena Olechnowicz

Mammografię na NFZ mogą już wykonać panie od 45. roku życia. Jacek Smarz/polskapress

Od 1 listopada poszerzone zostały przedziały wiekowe pań, które korzystać mogą z profilaktycznej mammografii i cytologii finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od początku miesiąca z mammografii na NFZ mogą korzystać panie w wieku od 45 do 74 lat. Wcześniej była ona dostępna dla pań w wieku od 50 do 69 lat. Zmiany nastąpiły również w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Do końca października korzystały z niego panie w wieku od 25 do 59 lat. Od listopada program obejmuje kobiety od 25 do 64 roku życia.