Markos z Głobina zyskał strategicznego partnera. To Axopar z Finlandii

Axopar to wywodząca się z Finlandii firma specjalizująca się wysokiej klasy tzw. łodziach przygodowych. Chodzi o motorowe jednostki służące do rekreacji i żeglarstwa amatorskiego. To jedna z najszybciej rozwijających się marek na tym bardzo konkurencyjnym rynku.

Współpraca Axopar i Markosa trwa już od kilku lat. Firma z Głobina produkuje łodzie dla fińskiego partnera. Axopar, pomimo spowolnienia na rynku, osiągnął w 2023 roku 15-procentowy wzrost przychodów.

Grupa Axopar informuje, że nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce Markos za pośrednictwem nowo utworzonej spółki zależnej AX Composites Ltd, z zamiarem stania się jednym z wiodących światowych producentów wyrobów w technologii kompozytowej. Inwestycja i rozwój działalności Markos wzmocnią plany rozwoju firmy, a także jej znaczenie na arenie międzynarodowej.