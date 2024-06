Wystraszony włamywacz zdążył ukraść wędki i wąż ogrodowy Sylwia Lis

Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. KPP w Bytowie

Spłoszony przez kobietę włamywacz, tuż po przedostaniu się do środka i wyciągnięciu z domku letniskowego wartościowych przedmiotów musiał… niemal wszystko porzucić i uciekać. Kierunek, w którym poruszał się mężczyzna oraz jego rysopis trafił do miasteckich funkcjonariuszy. Już po chwili złodziej był w ich rękach. Zdążył ukraść trzy wędki i wąż ogrodowy. Teraz za kradzież z włamaniem grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.