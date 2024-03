Marzec na obcasach. Spotkania dla pań w Słupsku

– Podpowiemy, jak budować karierę w oparciu o swoje mocne strony, kreować pozytywny wizerunek oraz sprawnie się komunikować – mówi kierowniczka słupskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Gdańsku Emilia Czujko. – Wesprzemy mamy w powrocie na rynek pracy, a panie z żyłką lidera zachęcimy do odważnego realizowania swoich celów życiowych i zawodowych. Mamy także coś ciekawego dla kobiet myślących o karierze międzynarodowej.

Nadchodząca odsłona „Marca na obcasach” będzie realizowana pod hasłem „Wiosna kariery – rozkwitaj z sukcesem”. Spotkania będą stacjonarnie i online. Poprowadzą je doświadczeni eksperci, którzy na co dzień profesjonalnie doradzają w zakresie wizerunku oraz budowania marki. Są trenerami rozwoju osobistego, mentorami biznesowymi, doradcami zawodowymi, często prowadzą własne firmy.

Akcję „Marzec na obcasach” zapoczątkował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2014 roku. Od tego czasu pomorskie powiatowe urzędy pracy przeprowadziły kilkaset szkoleń skierowanych w szczególności do przedsiębiorczych i wracających na rynek pracy kobiet.

Do akcji włączyła się Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, która zorganizuje kilka spotkań.

Szczególnie ważnym wątkiem wiosennej edycji Marca na Obcasach będzie reskilling, czyli zdobywanie nowych umiejętności potrzebnych do przekwalifikowania się oraz upskilling – rozwój posiadanych już kwalifikacji oraz umiejętności, które mogą pomóc wyspecjalizować się w danej dziedzinie.

12 marca

Godz. 15.00-17.00 - „Wzmocnij swoje kroki: Skuteczna komunikacja, pewny krok w aktywizacji zawodowej".

Prowadzący: Karol Kotusiewicz.

Miejsce: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 19; Słupsk.

Tematyka: "Wzmocnij swoje kroki" to warsztat, który skupia się na aktywizacji zawodowej kobiet poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji publicznej i budowania pewności siebie. W trakcie warsztatów uczestniczki zdobędą praktyczne narzędzia, umożliwiające im skuteczne przekazywanie swoich myśli i efektywną prezentację swoich mocnych stron. Uczestniczki nauczą się kontrolować język ciała, pracować nad intonacją oraz radzić sobie z ewentualnymi tremami przed publicznym wystąpieniem.

14 marca

Godz. 13:00-15:00 - „Twoja sylwetka, Twój styl, Twój wizerunek w biznesie".

Prowadzący: Paulina Dulanowska.

Miejsce: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 19; Słupsk.

Tematyka: Podczas spotkania Panie dowiedzą się jaki mają typ figury, poznają jakie fasony ubrań do nich pasują i podkreślą atuty sylwetki, jaki jest odpowiedni „dress code”. Czy w dzisiejszych czasach strój nadal powinien być dopasowany do okazji czy stanowiska, które reprezentujemy Najciekawsze trendy sezonu wiosna/ lato 2024. Które z tendencji przenieść

z wybiegów prosto do naszych szaf i swoich codziennych stylizacji?