Matka podejrzana o uduszenie córeczki nie może odpowiadać przed sądem. W chwili zbrodni była niepoczytalna

Do tragedii w Dąbrównie w gminie Potęgowo w powiecie słupskim doszło 17 stycznia 2023 roku. 33-letnia Aleksandra B. przebywała w domu z pięcioletnią córeczką. Nie otwierała drzwi. Wezwano więc służby, a po wejściu ratowników do domu okazało się, że dziewczynka nie żyje. Z matką nie można było nawiązać kontaktu. Najpierw przewieziono ją do szpitala w Słupsku.

Na miejsce przyjechał prokurator z Prokuratury Rejonowej w Lęborku i funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którym podlega ten teren. W czasie oględzin na ciele pięciolatki nie stwierdzono widocznych obrażeń. Śledztwo zostało wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jednak wyniki sekcji zwłok wykazały, że dziewczynka stała się ofiarą zabójstwa. Biegła z zakresu medycyny sądowej jednoznacznie określiła główną przyczynę śmierci dziecka jako uduszenie.

Podejrzana o zabójstwo Aleksandra B. zarówno w Prokuraturze Rejonowej w Lęborku, jak i przed Sądem Rejonowym w Lęborku, odmówiła składania wyjaśnień. Nie udzieliła też odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do zarzutu. Kobieta została aresztowana i umieszczona na Oddziale Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie, bo wcześniej korzystała z pomocy psychiatrów.