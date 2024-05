Matylda i sześcioro piskląt mają się wyśmienicie! Podglądamy życie ptaków na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku

- Łatwo było stworzyć odpowiednie warunki i zainstalować tam kamerę tak, aby nie niepokoić ptaków. Zrobiliśmy to jeszcze w lutym, zanim pustułki przyleciały. One pojawiły się pod koniec marca. Dzięki kamerze coraz więcej ciekawych obserwacji możemy prowadzić. Można już obserwować pokarm, który tam się zajmuje. Zobaczyłem dwie jaszczurki zwinki, mysz albo nornika. Przede wszystkim są to gryzonie i jaszczurki. Pokarm przynosi samiec, ona wylatuje do niego i odbiera jedzenie. Samiec rzadko przebywa w gnieździe - dzieli się swoimi obserwacjami profesor.