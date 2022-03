Metamorfoza roku w Słupsku. Pan Andrzej "zgubił" ponad 70 kilogramów

Okrzyki niedowierzania i burza oklasków spotkały pana Andrzeja Mielnika, gdy odbierał w środowy wieczór w Aktywnej Fabryce puchar za "Metamorfozę roku". Gdyby nie zdjęcia, nikt by teraz nie uwierzył, że ważący kiedyś 160 kg mężczyzna to on.

Łukasz Capar