Mężczyzna zgłosił funkcjonariuszom, że ktoś go dusił. Kolega, z którym pił, był poszukiwany

Mężczyzna zgłosił funkcjonariuszom, że ktoś go dusił. Gdy policjanci dotarli na miejsce, okazało się, że pod adresem trwa libacja alkoholowa, a zgłaszający spał. Nietrzeźwy nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zgłoszenia, a reszta przebywających w mieszkaniu osób potwierdziła, że do żadnego zdarzenia nie doszło i wszystko było prawdopodobnie złym snem.

- W nocy (2.10) policjanci lipnickiego posterunku otrzymali zgłoszenie, że jeden z mężczyzn był duszony - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Mundurowi, gdy przyjechali pod wskazany adres zastali grupę pijących alkohol osób. Zgłaszający interwencję 47-latek miał wówczas spać. Gdy wstał, nietrzeźwy mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zgłoszenia. Grupa, z którą pił alkohol potwierdziła, że chwile wcześniej poszedł spać i do żadnego zdarzenia nie doszło oraz nikt obcy nie wchodził do mieszkania. Cała sytuacja prawdopodobnie mu się przyśniła.

Funkcjonariusze wylegitymowali wszystkich uczestników libacji. Jak się okazało po sprawdzeniu w systemach policyjnych, jeden z mężczyzn poszukiwany był do odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Wkrótce trafi do zakładu karnego.