Międzynarodowy turniej im. Zbyszka Żynisa. Po raz trzynasty uczcili pamięć znanego działacza sportowego

- Pomimo, że był to 13 memoriał, a liczba "13" kojarzy się w polskiej kulturze nie najlepiej, impreza była bardzo udana. W szranki rywalizacji stanęło 5 drużyn, łącznie ponad 60 zawodników, a co najmniej drugie tyle włączyło się w kibicowanie. O międzynarodowym charakterze imprezy świadczy fakt, że tym razem gościliśmy przedstawicieli trzech mniejszości narodowych, zamieszkujących w Słupsku i okolicy, a co jeszcze ciekawsze, z aż trzech kontynentów. Byli to Nepalczycy, Peruwiańczycy i Ukraińcy, którzy występowali w drużynie o nazwie "reszta świata". Sportowo może "reszta świata" nie odegrała wielkiej roli, ale przecież w tej imprezie nie chodzi o sportową rywalizację, a raczej o dobrą zabawę, mile spędzony czas i nawiązywanie nowych, interesujących znajomości - mówi prezes słupskiego Salosu Bogdan Barcikowski.