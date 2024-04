Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny "InfoSłupia" w słupskim Elektryku

Organizacja tego konkursu, który przyciąga uczestników z całego Pomorza, to wieloletnia tradycja słupskiego „Elektryka”.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 53 uczniów z 15 szkół województwa pomorskiego, reprezentujących: Barlewiczki, Chojnice, Gdynię, Kościerzynę, Puck, Słupsk i Wejherowo, z których 10 awansowało do finału. Pytania i zadania egzaminacyjne zostały przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół „Elektryk” oraz naukowców z Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Pomorskiego. Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami, zweryfikować je, mierząc się z trudnymi zadaniami konkursowymi oraz rywalizując ze najlepszymi informatykami i programistami reprezentującymi zgłoszone szkoły. Dodatkową motywacją były nagrody: puchar Prezydentki Miasta Słupska, nagroda główna w postaci markowego laptopa, konsola do gier, zewnętrzny dysk twardy o dużej pojemności oraz szereg wartościowych nagród rzeczowych.

Konkurs i nagrodę główną wygrał Dawid Karsznia z Technikum Informatycznego w Pucku, drugi był Mikołaj Zamojski z Zespołu Szkół „Elektryk” w Słupsku, a trzecie miejsce zajął Hubert Szymik z Zespołu Szkół w Chojnicach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydentka Miasta Słupska oraz Rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.