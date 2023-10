Miesiąc aresztu za brutalne pobicie słupskiego lekarza. Podejrzani wyrazili skruchę

Do brutalnego pobicia 32-letniego lekarza ortopedy Nerijusa P. doszło w nocy z soboty na niedzielę około godziny 2 w Słupsku na ulicy Anny Łajming 3, najpierw wewnątrz, a później przed lokalem Warka. Ciężko pobity pokrzywdzony z rozległymi obrażeniami został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do słupskiego szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął pacjenta ze złamanymi żebrami i obrażeniami twarzoczaszki. Nerijus P. trafił na oddział neurochirurgiczny. U pacjenta stwierdzono m.in. obecność krwiaka w mózgu. Na szczęście, jak informuje Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiego szpitala, stan pacjenta się poprawia. Lekarze określają go jako dość dobry. Nie będzie operowany. Jest leczony zachowawczo.

Policja zabezpieczyła monitoring obejmujący miejsce zdarzenia, zostali przesłuchani świadkowie. W środę słupscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie lekarza. W czwartek Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła im zarzuty.

- Podejrzani to dwaj mieszkańcy Słupska – 31-letni Michał J. I 32-letni Paweł P. - mówi Justyna Dylewska, zastępca słupskiego prokuratora rejonowego. - Zarzuciliśmy im to, że wspólnie i w porozumieniu, z góry powziętym zamiarem, wzięli udział w pobiciu pokrzywdzonego, uderzając go rękoma po głowie i ciele. Pokrzywdzony doznał obrażeń powodujących rozstrój zdrowia powyżej siedmiu dni. Kolejnym zarzutem jest narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyny te zostały potraktowane jako występek o charakterze chuligańskim.