Mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą domową. Projekt słupskiego MOPR

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest organizatorem mieszkania dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, jest miejsce na mapie Słupska, którego brakowało. Stanowić będzie istotny element systemu wsparcia dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i natychmiast potrzebują bezpiecznego miejsca. Będzie to regularna i systematyczna specjalistyczna pomoc w miejscu, które jest mieszkaniem, a nie pokojem hotelowym, czyli z zapewnieniem miejsca do zabawy i nauki dla dzieci czy możliwością samodzielnego przygotowania posiłku, wyprania swoich rzeczy, dostępu do lodówki.

Mieszkanie składa się z siedmiu pomieszczeń, w tym kuchni, łazienki i pięciu pokoi. Jeden z pokoi przeznaczony został na pokój dzienny, tzw. salon, z kącikiem zabaw dla dzieci, dużym stołem, sprzętem RTV. Kolejny pokój jest przeznaczony do nauki. W sytuacji większego zapotrzebowania na schronienie pokój zostanie wykorzystany na schronienie dla większej rodziny z dziećmi.