Mietek Szcześniak i Krzysztof Herdzin Trio wystąpią w ten piątek w Siemianicach

Mieczysław Szcześniak i Krzysztof Herdzin wraz ze swoim zespołem przygotowali wyjątkowy repertuar, inspirowany klasyką „Great American Songbook”. Na płycie "Songs From Yesterday" znalazły się zarówno klasyczne przeboje, jak "Satisfaction", "Yesterday" i "Tears In Heaven", jak i mniej znane, lecz równie piękne utwory. Wykonania duetu Szcześniak-Herdzin cechuje unikalne podejście do oryginałów, zachowujące szacunek dla historii muzyki popularnej.

Mieczysław Szcześniak to wokalista, którego polscy słuchacze kojarzą z licznych niezapomnianych duetów, m.in. z Edytą Górniak, Natalią Kukulską i Kayah. Nagrał siedem solowych płyt, na Festiwalu w Sopocie zdobył nagrodę Bursztynowego Słowika, odebrał aż trzy Fryderyki. Najmocniej związany jest z takimi gatunkami jak soul, funky oraz z muzyką gospel. Fani pokochali jego talent, niepowtarzalną barwę głosu i niespotykany wśród polskich solistów feeling. Swoją twórczością reprezentuje to, co w muzyce najbardziej finezyjne i wyszukane.