Mikołajkowe czytanie z aktorem w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Już w tę sobotę

- Głośne czytanie bajek to jedno z najwspanialszych doświadczeń dla dzieci (i nie tylko!). Kiedy dorosły zanurza się w opowieść, nadaje postaciom unikalne głosy, podkreśla emocje i dodaje życia słowom, staje się prawdziwym artystą - piszą organizatorzy wydarzenie. - To nie tylko pomaga dzieciom lepiej zrozumieć fabułę, ale także rozwija ich wyobraźnię i kreatywność. Poza tym głośne czytanie to świetny sposób na budowanie więzi rodzinnych i tworzenie wspólnych wspomnień.

A oto opowieści, które usłyszą najmłodsi uczestnicy wydarzenia:

– „Pomocnicy Mikołaja” – aut. Barry Timms,

– „Mikołaj bez brody” – aut. Agata Widzowska,

– „Gwiazdka Miko” – aut. David Litchfield,

– „Jak Winston uratował Święta” – aut. Alex T. Smith

Wstęp na wydarzenie jest wolny.