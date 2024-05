Miłka Raulin, himalaistka o kaszubskich korzeniach opowiada w Słupsku o sile marzeń i wyprawach na szczyty

W Miłce Raulin jest tyle energii, optymizmu, pasji i wytrwałości, że gdyby obdarowała nimi każdego uczestnika spotkania w słupskim ratuszu, wszyscy weszlibyśmy na ten Mount Everest. Śliczna, filigranowa kobieta, witała każdego osobiście w drzwiach sali, w której miało odbyć się spotkanie, i jednocześnie zarażała swoim uśmiechem.

Siła Marzeń - to hasło przewodnie i jednocześnie motto życia Miłki Raulin - najmłodszej Polskiej zdobywczyni Korony Ziemi.

A tę koronę zdobyła, będąc w tym czasie matką Jeremiego, i pracując na etacie, bo zawodowo Miłka to magister inżynier trakcji elektrycznej. Jej najnowsza ukończona wyprawa to trawers Grenlandii, o czym pisze w swojej trzeciej książce "600 kilometrów lodową pustynią". W poniedziałek, 13 maja, w słupskim ratuszu opowiadała o swoich wyprawach i tym jak realizować marzenia.

- Każdy z was może to osiągnąć! Zróbcie swoją mapę marzeń i je realizujcie. Powoli. Trzeba mieć plan i konsekwentnie go realizować. Od marzeń do czynów! - zachęcała.