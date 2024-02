Miłość w filmie niejedno ma oblicze i niejeden smak. Maraton w słupskim kinie Rejs

Opis filmów

„Opadające liście”. Ansa to małomówna pracownica lokalnego supermarketu, Holappa zarabia na życie na budowie. Łączy ich szlachetne usposobienie oraz pasmo kolejnych porażek, jakich oboje na każdym kroku doświadczają. Spotykają się przypadkiem. Od pierwszej chwili widać, że tych dwoje zupełnie nieprzystosowanych do dzisiejszego świata bohaterów to bratnie dusze.