Miluszki i pani wójt na tapecie. Promocja książki Konrada Remelskiego w Cepelinie Anna Czerny-Marecka

To, co działo się w Miluszkach, może zdarzyć się wszędzie - mówił Konrad Remelski na promocji swojej książki "Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans". To satyryczna powieść z gatunku political fiction. - I wcale nie dzieje się w Miastku, bo tam jest burmistrz, nie wójt - zaznaczał autor.