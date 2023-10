Minął tydzień. Najważniejsze wydarzenia w Słupsku i regionie

W niedzielę na drodze krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino pod Słupskiem doszło do śmiertelnego wypadku doszło. Zginęła 37-letnia kobieta kierująca seatem. Do szpitala trafiło sześć osób, m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

Poniedziałek 2 października

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Dzięki programowi do Słupska oraz do powiatów: słupskiego, lęborskiego, bytowskiego, wejherowskiego oraz puckiego na budowę i remonty dróg lokalnych trafi 70 923 602,80 zł.

Podczas konferencji prasowej podsumowano sezon wakacyjny w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. Uznano go za rekordowy. W ciągu dwóch miesięcy obiekt odwiedziło ponad 80 tys. osób. W związku z dobrą kondycją finansową, trwają duże inwestycje.

Do Prokuratury Rejonowej w Lęborku trafiła opinia biegłych psychiatrów dotycząca 33-letniej Aleksandry B., podejrzanej o uduszenie pięcioletniej córeczki. Kobieta w chwili popełniania zbrodni była niepoczytalna. Nie może więc odpowiadać przed sądem. Biegli stwierdzili, że powinna przebywać w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Słupsku wniosek o umorzenie sprawy i umieszczenie Aleksandry B. w szpitalu.