Minął tydzień w Słupsku i regionie. Uroczystości, imprezy i ogromne tragedie

Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w Kobylnicy pod Słupskiem. We wtorek w jednym z domów znaleziono ciała 35-letniej kobiety i jej 8-letniego syna. Śledczy biorą pod uwagę zabójstwo dziecka i samobójstwo matki, ale zakładają też inne wersje tragicznego zdarzenia.

Niedziela 23 lipca należała do kolejnej edycji Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się na terenie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej.

W sobotę 22 lipca w Ustce odbył się czwarty Festiwal Ulicznych Reakcji Artystycznych. Choć nie tak bogaty jak w ubiegłym roku, to publiczność mogła się świetnie bawić. I ta najmłodsza, i ta dorosła. Teatry dały przedstawienia na ulicach i placach kurortu.

We wtorek 25 lipca w słupskim szpitalu w wieku 77 lat po 51 latach kapłaństwa zmarł ks. kan. Jan Ciołek, który przez 35 lat (od 1986 roku do 2021 roku) był proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusa w Borzytuchomiu.

We wtorek wieczorem w Słupsku rozpoczęły się obchody święta 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku z mszą świętą polową, orkiestrą, capstrzykiem zakończonym salwą honorową, rekonstrukcją historyczną, atrakcjami dla mieszkańców. Uroczystości trwały dwa dni.

W środę Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku uruchomił aplikację dającą łatwiejszą możliwość zapisania się na wizyty u lekarzy specjalistów - Asystent Pacjenta. Jest to dodatkowe narzędzie do komunikacji z rejestracją do poradni specjalistycznych.