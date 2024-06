Młodzież z regionu wie, co to ekologiczna energia. Blisko 3000 uczniów i uczennic z Pomorza w projekcie edukacyjnym Equinor i Polenergii

W zakończonej właśnie drugiej edycji projektu edukacyjnego „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie” uczestniczyło prawie 1500 uczniów i uczennic z pięciu publicznych szkół podstawowych w gminach Ustka i Redzikowo (położonych we Wrześciu, Jezierzycach, Siemianicach, Redzikowie i Objeździe).

W pierwszej edycji, która odbyła się w listopadzie zeszłego roku, udział w projekcie wzięła podobna liczba uczniów i uczennic ze szkół w Bierkowie, Włynkówku, Zaleskich, Charnowie, Ustce i Łebie. Dzieci i młodzież mieli okazję dowiedzieć się czym jest zielona energia oraz w jaki sposób odnawialne źródła mogą zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym, a także wzmocnić polskie bezpieczeństwo energetyczne.

– Młode pokolenie ma coraz większą świadomość zachodzących zmian klimatycznych i chce się przyczynić do ich zatrzymania. Wierzymy, że zmiany globalne zaczynają się lokalnie. Dlatego angażujemy się w działania w regionach, w których realizujemy nasze inwestycje. Docieramy z informacją, w jaki sposób morska energetyka wiatrowa może przyczynić się do zahamowania niekorzystnych trendów. Regularne spotkania z mieszkańcami, udział w życiu tych społeczności, ale przede wszystkim edukacja najmłodszych, stanowią doskonałą okazję do bezpośrednich rozmów, w których możemy wskazywać mocne strony morskiej energetyki wiatrowej i korzyści z zielonych rozwiązań – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Equinor w Polsce.