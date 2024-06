Uczniowie słupskiej „Budowlanki” ze świetnymi wynikami sportowymi OPRAC.: Krzysztof Głowinkowski

Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ul. Chopina 8 we Włocławku w dniach 7-8 czerwca 2024 roku odbyły się Mistrzostwa Polski LZS w lekkiej atletyce do lat 18, 20 i 23. W rywalizacji uczestniczy ponad 900 zawodników ze 136 klubów, łącznie 1630 osobostartów, jest to bardzo duża impreza na której świetne wyniki osiągnęli uczniowie słupskiej „Budowlanki”