Morski świat w szpitalu. Piękne murale ozdobiły ściany oddziału pediatrycznego w Słupsku

I tak oto powstało piękne dzieło.

- To nie jeden a cztery murale. Cieszymy się, że mogliśmy uatrakcyjnić tę przestrzeń wraz dwunastoma osobami z warsztatów artystycznych SITO MDK i uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Na muralu jest świat podwodny, bardzo uniwersalny temat, który na pewno spodoba się małym pacjentom – mówi Kinga Zaborowska, instruktor w Pracowni Sito w MDK w Słupsku.

Projekt od początku wspierała Patrycja Harat-Smętek, ordynator oddziału.

- Miałam przyjemność wspierać odrobinę młodzież podczas ich pracy. Bardzo mi się to podoba to, co stworzyli i dziękuje z całego serca – mówiła ordynator podczas oficjalnego odsłonięcia muralu.