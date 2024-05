77-latka trzyma się świetnie i marzy o większej rezydencji

Zajrzyjmy więc do przeszłości i przypomnijmy, jakie były początki czytelnictwa w powojennym miasteczku. "Kroniki biblioteki były i są prowadzone lepiej lub gorzej, w zależności od zapału bibliotekarek - kronikarek, często przymuszanych do tej pracy. Niektóre informacje i cytaty z kronik zamieszczone poniżej, mogą budzić zdziwienie swoim nieistotnym znaczeniem z dzisiejszego punktu widzenia, ale świadczą o sprawach i wydarzeniach ważnych w tamtym czasie dla czytelników i pracowników biblioteki, a także dla mieszkańców Ustki" – czytamy na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Ustce.

W 1951 roku bibliotekarką i kierownikiem biblioteki została Anna Piórkowska, która zmieniła ułożenie księgozbioru według działów i w porządku alfabetycznym. Gdy zniknął układ numeryczny, trudno było odzwyczaić czytelników od wypożyczania książek po numerach. Od tamtej pory musieli podawać autora i tytuł. W czasie sezonu bibliotekę tłumnie odwiedzali wczasowicze. Dochodziło do około 200 wypożyczeń dziennie w ciągu trzech godzin. To Anna Piórkowska wprowadziła kaucje za wypożyczane przez wczasowiczów książki.

"Drewnianą szafkę z 50 książkami przywozi z kursokonferencji w Szczecinie Janina Salcewicz - pierwsza ustecka powojenna bibliotekarka". Dodajmy, że pionierka szerzenia czytelnictwa wśród ustczan i wczasowiczów była referentką w Zarządzie Miejskim. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej księgozbioru jest datowany na 12 listopada 1947 roku. W roku 1948 punkt biblioteczny przejęła Zofia Orzelska, również urzędniczka. Rok później księgozbiór własny biblioteki liczył 1 233 książki, a liczba czytelników wzrosła do 163 osób, które wypożyczyły 7 585 książek.

W 1959 roku obchodzono 10-lecie jej działalności, w 1968 roku 20-lecie, a w 1997 roku 50-lecie. Ostatecznie ustalono, że ustecka książnica narodziła się w roku 1947. Wówczas to, 15 stycznia, powstał w Ustce punkt biblioteczny.

W roku 1952 biblioteka przeniosła się do wypożyczalni i czytelni przy ulicy Kilińskiego, gdzie dzisiaj znajduje się apteka. Rok później pracę w bibliotece rozpoczęły Danuta Cugier jako kierownik i bibliotekarka Stanisława Chalecka. Jednak w nowej siedzibie było bardzo zimno, co odstraszało ludzi od korzystania z czytelni. Prenumerowano też tylko pięć tytułów prasowych: "Głos Szczeciński", "Trybuna Ludu", "Nowe Drogi", "Ogoniok", "Krokodyl".

Kolejny rok działalności – 1958 przyniósł bibliotece nowy dwupokojowy lokal w budynku Miejskiej Rady Narodowej, a najważniejsze, że ciepły, bo wyposażony w centralne ogrzewanie. To nie były ostatnie przenosiny, bo w 1962 roku władze powiatowe postanowiły wesprzeć bibliotekę kwotą 40 tysięcy złotych, a miejskie – kwotą 25 tysięcy złotych na remont i modernizację. Wówczas książki znowu powędrowały – tym razem do czterech pokoi i dwóch magazynów w lokalu, także przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, ale z wejściem od ulicy Pawła Findera, dzisiejszej Kaszubskiej. Tu nowością był wolny dostęp do półek.

W tym czasie pracę rozpoczęła Barbara Sebastian. Koło Przyjaciół Biblioteki ze swojej działalności statutowej, m.in. z prowadzenia w sezonie letnim kawiarenki Rossana przy zakładzie kąpielowym MPGK, sponsorowało spotkania autorskie i wycieczki dla czytelników.

Z patronem

29 kwietnia 1964 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ustce podjęło uchwałę w sprawie nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustce imienia gen. Mariusza Zaruskiego. Kierowniczką była wówczas Danuta Cugier. Rok 1967 zapisał się na stronach Kroniki kupnem magnetofonu szpulowego, zakończeniem pracy Danuty Cugier i objęciem stanowiska kierownika przez Barbarę Sebastian, która kierowała placówką aż do emerytury w 1990 roku.