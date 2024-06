Motocyklista zderzył się z koparko-ładowarką. W akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Bez wątpienia pogoda sprzyja motocyklistom. Na drogach możemy spotkać coraz więcej użytkowników jednośladów. Warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie. W niektórych miejscach może na drodze leżeć piach, kierowcy samochodów jeszcze przyzwyczajają się do większej liczby jednośladów na drodze. To wszystko w połączeniu z brakiem należytej ostrożności i wyobraźni wszystkich uczestników ruchu, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń - mówią policjanci. - Motocyklista w konfrontacji z samochodem zazwyczaj nie ma szans. Przed urazami chroni go jedynie kask i dobry kombinezon. Motocykliści nie mają poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa, ani kontrolowanych stref zgniotu. Dlatego tak ważne jest, aby obie grupy przestrzegały przepisów i szanowały się nawzajem. To da szansę każdemu bezpiecznie dotrzeć do celu.