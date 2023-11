„Mury żyją dłużej”. Spotkanie z autorką Czesławą Długoszek

- "Mury żyją dłużej" są metaforycznym spojrzeniem przez okno historii na miejsce, w którym po 1945 roku urządzamy naszą małą ojczyznę – mówi Zbigniew Podolak z Centrum Kultury Gminy Ustka. - Czesława Długoszek to od wielu lat niestrudzona i niezwykle dociekliwa badaczka historii regionu, a zwłaszcza ukochanej Objazdy i miejscowości ościennych. W swoim dorobku ma wydaną w 2018 roku publikację ,,Jeśli będziemy jak kamienie. Reportaże z Objazdy i okolic”. Ponadto na koncie twórczym ma dziesiątki artykułów i reportaży, które publikowano w "Powiecie Słupskim", gdy periodyk wydawany był regularnie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Czesława Długoszek jest również autorką publikacji wydanej w 2020 roku "Kapliczki w powiecie słupskim – znaki pamięci i wiary". Autorka ma poważny wkład w albumy dokumentalisty-fotoreportera Jana Maziejuka.

- W trakcie spotkania pojawiło się wiele wątków związanych bezpośrednio z historią Objazdy i okolic. Głos zabrali, co jest szczególnie cenne, uczestnicy spotkania. Przywoływali konkretne historie, zdarzenia, wspomnienia. Padło wiele ważnych zdań, odnoszących się do skomplikowanej historii Pomorza z ostatnich 80 lat. Kluczowe jednak wydają się słowa wypowiedziane przez autorkę: "Moje historie służą temu żebyście się poznali i zobaczyli na czym to wszystko polega. Żebyście umieli wybaczyć, rozumieć siebie nawzajem, zarówno tego z Kielc, kresów czy Śląska" – relacjonuje Zbigniew Podolak.