Muzyczny powrót do lat międzywojennych. Na scenie piękne tancerki ze Słupska i Teatr Variete Muza

"Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat..." - kto tego nie zna... Piękna muzyka z okresu międzywojennego, wspaniałe głosy i jeszcze cudowniejsze tancerki. Zorganizowane z rozmachem show przeniosło nas do lat 20. i 30. XX wieku, kiedy nastąpił rozkwit polskiej muzyki i polskiego kina. Artyści z koszalińskiego Teatru Variette Muza przypomnieli nam największe przeboje tego okresu.

Lata 20. 30. to piękny okres pełen wystawnych przyjęć. W muzyce królowali Mieczysław Fogg, czy Władysław Żeleński. Natomiast za granicą George Gershwin, Cole Porter czy Louis Armstrong. Kobiece serca podbijał Rudolph Valentino, którego romans z polską aktorką - Polą Negri był głośno komentowany na całym świecie. Na ekranach można było zobaczyć Eugeniusza Bodo, Flipa i Flapa, czy Charliego Chaplina.

Sobotnie widowisko strojami i muzyką nawiązywało do tamtych czasów. Eleganccy panowie i dystyngowane panie wykonali takie utwory jak: „Sex apeal”, „Zimny drań”, „Tango milonga”, „Ach jak przyjemnie”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, ale także utwory Marleny Dietrich, czy inne zagraniczne z tego okresu, takie jak „I got rythm” czy „Cheek to Cheek”.