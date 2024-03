Warsztaty wokalne z Natalią Niemen w Damnicy

- Po wielu godzinach wspaniałych warsztatów w pałacu w Damnicy, muszę powiedzieć, że atmosfera była wyjątkowa, a poziom uczestników bardzo wysoki. Spotkałam tutaj wspaniałych młodych ludzi, z którymi świetnie się pracowało. To naprawdę zaszczyt i przywilej móc współpracować z takimi talentami, z osobami, które tak bardzo angażują się w rozwój swojego aparatu głosowego. Serdecznie dziękuję za to spotkanie – podsumowała warsztaty Natalia Niemen.

Niedzielne warsztaty dla samej prowadzącej były spotkaniem z osobami o różnych wrażliwościach i osobowościach. Natomiast dla samych uczestników okazją do szukania pod okiem doświadczonej artystki pomysłu na wykonywaną piosenkę i przekonujące wyrażenie w niej siebie. Wspaniale było obserwować, jak uczestnicy otwierają się przed innymi i znajdują nowe ścieżki interpretacyjne, uwzględniające ich indywidualny bagaż doświadczeń i stanów emocjonalnych.

To był dzień pełen inspiracji, nauki i głębokich przeżyć muzycznych. Każdy uczestnik mógł odkryć coś nowego w swoim głosie i technice wokalnej, dzięki niezwykłemu doświadczeniu Natalii. W ich repertuarze znalazły się kanoniczne utwory, np. „Nie żałuję” Edyty Geppert, „Okularnicy” Agnieszki Osieckiej, jak i angielskie , np. „Chasing Pavements” Adele czy „If I Ain’t Got You” Alicia Keys.

- Na warsztaty z Natalią Niemen czekałam już od roku, odkryłam ją przypadkiem na Spotify, a płyta „Niemen mniej znany” okazała się cudowną płytą. Kiedy ją usłyszałam, wiedziałam, że muszę wziąć udział w jej warsztatach, a akurat tak się złożyło, że zostały one zorganizowane w okolicy, w Damnicy. Uważam, że warsztaty stanowią świetną okazję do rozwinięcia swoich umiejętności zarówno w śpiewie, jak i w interpretacji różnorodnych utworów, które chcemy zaśpiewać. Każdy z nas przedstawił poprzez piosenkę siebie i swój stan emocjonalny. Natalia jest bardzo wrażliwą osobą i podejście do muzyki ma niezwykle głębokie. Pomogła mi stworzyć bardziej klarowny obraz piosenki – mówi Paulina Fiedotow.