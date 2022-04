Muzyka, kultura żydowska i Ukraina - koncerty i spektakle w filharmonii i teatrze w Słupsku

"Młode talenty Akademii Muzycznej w Gdańsku" - to tytuł koncertu, na który filharmonia zaprasza 22 kwietnia o godz. 19 do sali

koncertowej przy ul. Jana Pawła II w Słupsku. Bilety 40/35/30(S) zł do nabycia w kasie lub na portalu biletyna.pl.

Artyści – wyłonieni do koncertu w drodze przesłuchań – zaprezentują słupskiej publiczności swoje najbardziej popisowe utwory. Wykonawcy

soliści: Agnieszka Karpińska – mezzosopran z klasy śpiewu prof. dr hab. Wiesławy Maliszewskiej; Rafał Wiśniewski – skrzypce

z klasy prof. dra hab. Wojciecha Szlachcikowskiego i dr hab. Anny Wandtke-Wypych; Orkiestra Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, Sylwia Janiak-Kobylińska – dyrygent.

W programie

G. Rossini – Uwertura do opery „Włoszka w Algierze”

C. Saint-Saëns – Aria Dalili „Mon coeur s’ouvre à ta voix” z opery „Samson et Dalila”

G. Bizet – „Habanera” z opery „Carmen”

J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47

J. Brahms – Taniec węgierski nr 1 g-moll