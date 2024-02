Na os. Zachód obsypał się nowy zbiornik retencyjny. ZIM tłumaczy: to typowe, czekamy na wiosnę

- Zbiornik nie zaczął jeszcze dobrze działać, a już ujawniły się kolejne wady. Wcześniej mieliśmy tu rozlewisko i zalewało nam garaże, teraz zawalają się skarpy. Kto to budował? Chyba coś zostało źle zrobione. To kolejna fuszerka – napisał do nas mieszkaniec Słupska, dołączając zdjęcia pokazujące usterkę.

O wyjaśnienie poprosiliśmy dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Tomasza Orłowskiego. Podkreślił, że do takich sytuacji może dochodzić, gdyż skarpa nie jest dodatkowo wzmocniona roślinnością. Swoje zrobiła też pogoda.

- To ma związek z tym, że inwestycja ta kończona była zimą, na przełomie listopada i grudnia. Wykonane umocnienia skarp z płyt meba nie zdążyły jeszcze się zadarnić. To jest typowe. Wykonawca poprawia wszystkie tego typu sytuacje w ramach gwarancji. Czekamy na wiosnę, kiedy urośnie w tych kratkach trawa, która na tyle wzmocni cały grunt, że tego typu sytuacje nie będą się już powtarzać – tłumaczy Tomasz Orłowski.

Przypomnijmy, zbiorniki na os. Zachód mają na celu zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmierną ilością wód roztopowych. Ich budowa wraz z modernizacją ulicy Dywizjonu 303 kosztowała około 13 mln zł.