Na plaży w Ustce tonął pijany mężczyzna

Do zdarzenia doszło w sobotę około południa. Z relacji świadków wynika, że na plaży niestrzeżonej na wysokości ulicy Leśnej wypoczywało dosyć nietrzeźwe towarzystwo. Jeden z mężczyzn mimo swojego stanu postanowił skorzystać z kąpieli. Nie dał jednak rady. Z wody wyciągnęli go plażowicze.

Ktoś zadzwonił na numer 112. Natomiast ratownicy Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zostali powiadomieni przez Centrum Koordynacji Ratownictwa. Jednak ze swojego stanowiska na sektorze strzeżonym do miejsca zdarzenia mieli kilkaset metrów do pokonania. Mężczyzna był już na brzegu. W tym czasie przyjechała też straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Wszyscy ratownicy przenieśli na noszach mężczyznę do karetki. Tu jednak okazało się, że turysta nie całkiem opadł z sił, ponieważ zaczął być agresywny. W tej sytuacji ratownicy medyczni wezwali policję, na której widok niedoszły topielec trochę się uspokoił. Jednak dla bezpieczeństwa radiowóz asystował karetce w drodze do słupskiego szpitala.

- Mężczyzna przebywa na SOR-ze. Znajduje się pod opieką lekarzy. Jest przytomny. Jego stan jest średni – poinformowała nas w sobotę po południu Monika Zacharzewska-Tomasik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.