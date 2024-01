Na wielkim ekranie w kameralnym kinie. Co zobaczymy w lutym w kinie Rejs w Słupsku?

Pokazy oskarowe

Kolejna animacja nominowana do Oscara to „Chłopiec i czapla”, najnowszy film z legendarnego studia Ghibli w reżyserii Hayao Miyazakiego. To wizjonerskie arcydzieło jest opowieścią o stracie i przemijaniu oraz popisem niczym nieograniczonej wyobraźni japońskiego mistrza. Film będzie wyświetlany w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami.

Rejsowe cykle

Maraton na walentynki

I wreszcie, last but not least, doroczny maraton „Z miłości do kina”.

- W sobotę, 10 lutego, świętować będziemy 33. rocznicę piewrszego pokazu w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego imienia Grażyny Bożek-Szczepłockiej, a tym samym powstania kina Rejs - piszą organizatorzy. - W tym dniu zapraszamy naszych drogich widzów na trzy pokazy, w tym dwa przedpremierowe („Opadające liście”, „Miłość bez ostrzeżenia” oraz „Bulion i inne namiętności”).

W programie tradycyjnie znajdzie się także konkurs filmowy z nagrodami, a w przerwach między seansami poczęstunek w sali Tango. Karnety na maraton już dostępne w kasie kina.

Harmonogram seansów filmowych i czwartkowych spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego Projekcja znajdziemy na stronie internetowej kina i Słupskiego Ośrodka Kultury. Bilety do kupienia w kasie i online. karnety na DKF w cenie 65 zł tylko w kasie kina.