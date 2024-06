Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 18.06.2024

Pies najlepszy przyjaciel człowieka

Nie bez przyczyny mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Każdy z nich kocha swojego opiekuna bezwarunkowo.

Jeśli zdecydujemy się na psa, to najlepiej udać się do pobliskiego schroniska dla zwierząt. Znajdziemy tam wiele psów, które z niecierpliwością czekają na nowy dom. Znajdziemy tam czworonogi niechciane, po przejściach i te starsze. Z pewnością będą one dobrym towarzyszem dla seniorów, bo nie będą one potrzebowały aż tyle spacerów czy wybiegania. Idealnie się sprawdzą do wspólnego spędzania czasu.

Co trzeba wiedzieć wybierając psa dla seniora?

Jeśli mamy zamiar wybrać psa dla seniora, to powinniśmy pamiętać o kilku istotnych czynnikach. Pierwszą niewątpliwie jest energia psa, aktywny czworonóg będzie potrzebował licznych i długich spacerów oraz biegania. Drugą natomiast to wielkość psa. Trzeba pamiętać, że większe zwierzaki mają więcej siły i w razie jakichkolwiek chorób, trzeba będzie wziąć psa na ręce. Kolejnymi czynnikami są pielęgnacja, charakter i wiek psa.